一部のサポーターがラヴァル戦からの帰還を待ち伏せし警察が介入する事態に日本代表MF中村敬斗が所属するフランス2部スタッド・ランスは4月14日、クラブの一部サポーターによる暴力行為を受け、法的措置を講じることを正式発表した。クラブ公式サイトに声明を掲載している。クラブの発表によると、10日から11日の夜にかけて、サポーターグループ「Ultrem」を名乗る一部の者たちが、覆面姿で凶器を所持したままクラブの施設に侵