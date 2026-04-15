記事ポイントJCCNがドクタージェット存続に向けたクラウドファンディングを実施重症の小児患者が自己負担なく高度専門医療施設へ搬送可能支援募集は6月26日23時までREADYFORで受付 JCCNが、重症の小児患者を高度専門医療施設へつなぐドクタージェットの継続運航に向けたクラウドファンディングを実施しています。ドクタージェットは全国からの搬送依頼に対応し、機内で治療を続けながら迅速な移動を支えます。支援を通じて、