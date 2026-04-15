記事ポイントリーベルホテル大阪が約60種の初夏メニューを楽しめるディナービュッフェを5月15日から開催Dining BRICKSIDEがグリル料理とシトラススイーツ、キッズ向け体験コーナーまでそろえる大阪ベイエリアの夜景を眺めるシート選択で家族や友人との食事時間を特別に彩る リーベルホテル大阪が、初夏の味覚を満喫できる「Early Summer Festa 〜初夏のグリルディナー&シトラススイーツビュッフェ〜」を開催します。Dinin