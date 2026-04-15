記事ポイントCentric Softwareが4月24日に渋谷で開くファッション業界向けイベントで、MOONRAKERS西田誠氏とミズノ中田良平氏の講演を聞けます。AIによる市場分析からPLM、PIMまでをつないだ商品戦略のデモで、企画から販売までの改善イメージをつかめます。商品企画やDX、EC運営に関わる担当者が、導入事例と現場の課題を具体的に学べる無料イベントです。 Centric Softwareが、アパレル・ファッション業界向けイベント「Cen