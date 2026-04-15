記事ポイント大阪最大級の音楽フェス「NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11」が5月5日にGORILLA HALL OSAKAで開催Jeremy QuartusをはじめR&B、HIP HOP、POP、SOULの多彩なアーティストが集結イープラスで前売りチケットを購入でき、夢を追う若者や子どもたちを応援する場として楽しめる NEXT STAGE実行委員会が主催する「NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11」が、2026年5月5日にGORILLA HALL OSAKAで開催され