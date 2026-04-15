韓国の清潔な生活文化が海外で注目を浴びている。英国のデイリー・メールは8日（現地時間）、「K衛生（K−Hygiene）」という表現を使用し、韓国を「世界で最も清潔な国の一つ」と紹介した。メディアは、韓国が単なる環境整備を超え、先端技術と生活習慣が結合した「清潔システム」を備えた国だと評価した。そのうえで、衛生管理方式や家庭で使用される先端掃除機器などにスポットライトを当てた。メディアは、韓国の家庭でロボット