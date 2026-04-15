最大60兆ウォン（約6兆5000億円）にのぼるカナダ哨戒潜水艦プロジェクト（CPSP）受注戦の勝者は誰になるのか。6月末の事業者最終選定を控え、韓国とドイツの激しい水面下作業が続いている。ハンファオーシャンは14日、キム・ヒチョル代表が先日カナダのハリファックスを訪問し、ティム・ヒューストン・ノバスコシア州首相ら州政府関係者、カナダ最大造船所アーヴィング造船所のレスコ社長らと会って協力案を議論したと明らかにした