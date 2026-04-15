記事ポイントmozo ワンダーシティに世界初の直営店「numbuzin」を含む3店舗が4月に順次オープンします。numbuzinはスキンケア体験や購入特典、archivesは限定バッグ、MONEYDOCTOR PREMIERは来店特典を用意します。mozoアプリ会員向けクーポンもあり、買い物や相談をお得に楽しめます。 mozo ワンダーシティに、コスメ、レディスファッション、無料マネー相談の新店舗が2026年4月にそろいます。世界初の直営店として登場するnu