記事ポイントbellSalesAIが商談要点整理と議事録作成の工数を約50％削減株式会社インフォマティクスがSalesforce登録件数を前年同時期比で約20％増加bellSalesAIがAgentforce活用を見据えた営業データ蓄積基盤づくりを後押し インフォマティクスが、Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」を営業部門全体に導入します。bellSalesAIは、商談内容の要点整理や議事録作成の負担を減らしながら、Salesforceへの登録件数増加に