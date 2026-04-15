記事ポイント優馬JAPANが国枝栄氏の独占連載コラムを毎週金曜日に配信しています。国枝栄氏が厩務員として現場に戻った理由や日々の思いを本人の言葉で読めます。競馬ファンが名伯楽の新たな挑戦をWEBで継続して追いかけられます。 優馬JAPANは、元JRA調教師の国枝栄氏による独占連載コラム『厩務員・国枝栄の調教日誌』を配信しています。国枝栄氏は厩務員として現場に立つ日々や担当馬への思いを、自身の言葉で毎週届けます