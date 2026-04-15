4月上旬に行われた婚活パーティー。参加者には、ある“共通点”があります。取材をしてみると、結婚をめぐって制度が追いついていない現実が見えてきました。【画像で見る】マイナンバーカードは？銀行口座は？「旧姓使用」の現状“伊藤さん”同士の婚活？名前に揺れる結婚観4月初め、都内で開かれた婚活パーティー。男性「なんかあります？マスト3みたいな」女性「マスト3？こういう人がいいみたいな？健康的な人がいい」早速、