イリュージョニストのプリンセス天功が１５日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」に生出演。自身が６カ所に埋めたという埋蔵金について「１個は山梨にあるって言っちゃいました」と発言し、春風亭昇太、乾貴美子を驚かせた。天功さんといえば埋蔵金ですが…と聞かれたプリンセス天功は「ネットニュースに出ちゃったので、あれなんですが、実は去年の暮れに１個見つかったんです」と言い出し、乾は「うそ！」と大興