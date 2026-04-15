千葉ロッテマリーンズは15日、社会貢献プロジェクト「MARINESLINKS」の活動の一環である「パラ支援プロジェクト」にパラマウントベッド株式会社が参画し、新たに3年間のパートナーシップ契約を締結したと発表した。「パラ支援プロジェクト」は、千葉県内の特別支援学校を対象に、「野球」や「ダンス」などのプログラムを通じて、児童・生徒に体を動かす楽しさや喜びを届ける取り組みで、これまでパラマウントベッド株式会社