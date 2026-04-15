「新しい地図」の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演の映画『バナ穴 BANA_ANA』のティザー映像が公開された。【映像】印象的な表情を浮かべる出演者たち本作は、2018年に2週間限定で公開された映画『クソ野郎と美しき世界』の第二弾で、撮影を終えた香取は「バナ穴の1人として皆さまにお伝えしたいのは『考えないで、感じて』」とコメントした。公開された映像は、印象的な表情を浮かべる出演者たちが次々と登場する間に、