「ドジャース−メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースが連勝で貯金を９とし、２桁の大台に迫った。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷翔平投手について「痛みがあるのは間違いないが、心配はしていない。明日は先発する」と明言した。１３日の第１打席で右肩甲骨に死球を受けた大谷。この日は第３打席までノーヒットに終わり、八回１死二塁の第４打席で申告敬遠で歩かされ、４８試合連続出塁とした。直後にタッカー