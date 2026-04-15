全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・京成高砂の日本料理店『御食事処ときわ』です。焦がし醤油の香りにふつふつと卵が踊る！極上かつ煮、ここにあり京成高砂駅の南口を出て、商店街の途中。店に入ると、右のお客も、左のお客も、手前も奥も、カツ煮を食べていた。こちらもまずはカツ煮を狙うしかない。待つことしばし、着鍋してフタを開けると、ふつふつと音を立てて卵が