地震を教訓として14日、熊本市消防局が震災の際の救助訓練を行いました。訓練には、益城西原消防署を含む熊本市消防局の6つの消防署から非番の救助隊員40人が参加しました。 地震で建物が倒壊し、がれきの下に生存者がいるとの想定で鉄筋コンクリートに穴を開け、重いコンクリートを持ち上げて狭い空間から救出する訓練をしました。■熊本地震後に消防士になった上野雅也・消防士長（32）「消防の活動を見て必ず