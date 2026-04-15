俳優の古田新太が15日、都内で行われた音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』製作発表に登壇。舞台のコツを語り、会場では笑いが起こった。【全身ショット】シックなジャケットスタイルで登場した神山智洋本作は、2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演 SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇で、生バンドの演奏で上演する“Rシリーズ”の新作。物語は、大正浪漫を感じる時代設定と江戸川乱歩が描いたようなほの