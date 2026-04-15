NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、インターネットサービス「NHK ONE」の改修についてコメントした。今回の改修は「NHK ONE」と「NHKオンデマンド」を「一層便利にご利用いただくための改修」だとし、「NHKはあらゆるジャンルについて豊かなアーカイブ、番組資産を保有しております。私はこの貴重な資産を視聴者にとことんご利用いただきたいと思っております。そのため