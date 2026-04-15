元テレビ東京で米ニューヨーク在住のフリーアナウンサー・大橋未歩（47）が15日、自身のインスタグラムを更新。“同期”の人気アナウンサーとの2ショットを公開した。大橋アナは「2002年入社組同期の中村仁美ちゃん大好きだー！！！」とし、元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美との2ショットをアップ。中村アナとは「約25年前（！）内定前の就活中から交流させてもらい、励まし合っていた仲」と明かし、「仁美ち