今井達也投手（２７）が所属するアストロズは開幕ダッシュに失敗した。１４日（日本時間１５日）の試合前時点では６勝１１敗で、勝率はメジャーワーストの３割５分３厘。ただ、９５得点はドジャースと並びメジャートップタイだ。１２勝４敗でメジャー最高勝率を誇る世界一軍団と同等の破壊力を誇りながら最下位に沈むという摩訶不思議な現象が起こっている。低迷の原因は明白だ。チーム防御率はメジャーワーストの６・５０（ド