ソングメドレーが最高！スパークリング・ジュビリー・セレブレーション25周年のコスチュームを着たミッキーたちが1隻のパージで登場メディテレーニアンハーバーを舞台に1日1〜3回開催されるハーバーショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」。25周年コスチュームに身を包んだミッキーとディズニーの仲間たちが船に乗ってゲストに挨拶に来るエンターテイメントです。みどころポイントはこちら！１．一部のキャラクタ