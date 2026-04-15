ボーイズグループDKZが、それぞれの道を歩むことになった。所属事務所のDONGYOエンターテインメントは4月15日、公式コメントを通じて「当社はメンバーと十分な話し合いを重ねた結果、2026年5月31日まで予定されているスケジュールを最後に、グループ活動を終了することで合意した」と発表した。【写真】“BLドラマ”に出演したDKZメンバー事務所は「この7年間、誰よりも輝く姿でチームを牽引してきたジェチャンとジュウォン、そし