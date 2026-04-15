日本のプロダクションASOBI SYSTEM（アソビシステム）の「KAWAII」軍団が、韓国主催の音楽授賞式『ASEA 2026』に集結する。4月15日、『ASEA 2026』組織委員会は、5月16日・17日に埼玉・ベルーナドームで開催される音楽授賞式『第3回ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS（ASEA）』の初日公演に、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、そして総括プロデューサーの木村ミサの出演が決定したことを発表した。【注目】CUTI