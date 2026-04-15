【女子旅プレス＝2026/04/15】愛知県蒲郡市のラグーナテンボスは、テーマパーク「ラグナシア」にて、劇場アニメシリーズ「KING OF PRISM（キングオブプリズム）」とのコラボイベント「KING OF PRISM 君と過ごす！ きらめき☆バケーション」を、2026年5月16日（土）〜8月16日（日）まで開催。プリズムスタァユニット「SePTENTRION（セプテントリオン）」の7名とラグナシアを舞台に夏を楽しむ多彩なコンテンツを展開する。【写真】応