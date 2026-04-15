ガールズグループSECRET NUMBERのメンバー、ZUU（本名ジ・ヨンジュ）がグループを脱退した。SECRET NUMBERの所属事務所VINEエンターテインメントは4月14日、公式コメントを通じて「ZUUの専属契約が4月8日付で満了した」と発表した。【写真】野球中継で男性と…元SECRET NUMBER熱愛説事務所は「ファンのために一生懸命活動してくれたZUUに感謝する」とし、「SECRET NUMBERとしての活動はここで一区切りとなるが、今後も輝かしいZUU