◆米大リーグドジャース２―１メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に先発。今季最長の７回２／３を４安打１失点７奪三振と好投したが、今季初の連勝はならなかった。今季最多１０４球の力投だった。試合後、会見したロバーツ監督は「本当に、昔ながらの投手戦だったよ。ただ２人の素晴らしい投手がいただけだ