入学式や冠婚葬祭など、限られた場面でしか袖を通さないスーツや礼服。着用頻度が低いからこそ、手入れや保管の判断に迷いが生じやすい。株式会社NEXERとリナビスによる調査では、多くの人がクリーニングを利用しつつも、その後の扱いに悩みを抱えている実態が見えてきた。調査によると、シーズン後にクリーニングへ出す人は78.2％にのぼる。「毎回出している」21.1％、「だいたい出している」23.8％と、一定の習慣として定着