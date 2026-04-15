◇ナ・リーグドジャース2―1メッツ（2026年4月14日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に先発。7回2/3を投げ、4安打1失点と好投したが、打線の援護に恵まれず、3勝目はならなかった。それでもチームに連勝を呼び込む好投に「今年の中では一番いい感覚で投げれたなと思います」と手応えを口にした。初回、リンドアに先頭打者本塁打を許したが、その後は圧巻の投球を続