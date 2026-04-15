千葉ロッテマリーンズは、6月21日に行われる楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）で「アロハシャツ」がセットになった「グッズ付きチケット」を、先着1万5000枚限定で販売する。同日開催されるイベント「ALLFORCHIBA.UNITYINSPORTS.」にちなんだ限定グッズで、イベントタイトルである“ALLFORCHIBA”の文字と、千葉県内に拠点を置くプロスポーツチーム（千葉ロッテマリーンズ、ジェフユナイテッド市原・千葉、柏レイ