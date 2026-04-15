◇ナ・リーグドジャース2ー1メッツ（2026年4月14日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打と2試合続けてノーヒットながら、申告敬遠による四球で48試合連続出塁を記録。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は15日（同16日）のメッツ戦で大谷が予定通り先発することを明言した。初回の第1打席は2ストライクからの3球目、相手先発・