◇ナ・リーグドジャース1ー2メッツ（2026年4月14日ロサンゼルス）ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に「2番・右翼」で先発出場。同点の8回に決勝打を放ち、チームの連勝に貢献した。1−1の8回、先頭・ロハスが四球を選ぶと、次打者の代打・エスピナルが送りバントを決めて1死二塁と一打勝ち越しの好機をつくった。メッツ側が大谷を申告敬遠し、タッカーとの勝負を選択