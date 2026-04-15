元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏が、15日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に生出演し、京都・南丹市で行方不明となっていた男児が遺体で発見された事案に関し、コメントした。【画像】「3LDKのマンションに8人暮らし」「リビングで4人が雑魚寝」私生活を明かした橋下徹この日、死体遺棄容疑で男児の自宅の捜索が始まった。番組ではトップで報じ、現地から生中継で現状を伝