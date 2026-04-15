NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、インターネットサービス「NHK ONE」の現状についてコメントした。サービスは昨年10月1日にスタート。旧NHKプラスからのカウント移行は昨年末時点で255万件に達している。契約確認済みのアカウント数は3月末時点で362万件となった。2月末の時点で289万件だったことを踏まえ、井上会長は「年度末に際して、NHK ONEをご利用いただく際