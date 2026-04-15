【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１４日、各地で行われ、ドジャースの山本由伸は本拠地でのメッツ戦に先発し、７回２／３を投げて４安打１失点、７奪三振１四球と好投した。球数は今季最多の１０４球だった。勝ち負けはつかなかった。１番指名打者で出た大谷翔平は３打数無安打に終わったが、八回の申告敬遠で４８試合連続出塁となった。ドジャースは八回、タッカーの適時打で勝ち越し、２―１で勝利した。ホワイトソッ