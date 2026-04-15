新川優愛（32）平祐奈（27）トラウデン直美（26）が15日、都内で開催された、「2027ミス・ティーン・ジャパン」開催発表会に出席した。3人は応援アンバサダーを務め、トラウデンは13年にグランプリを獲得している。同コンテストでは、応募者がそれぞれ特技を披露。昨年から決勝大会の特別審査員も担当する新川は、「SNSが普及していることによるのかは分からないけど、皆さんの自己プロデュース力がどんどん高まっている」という