歌手の青山テルマ（38）が14日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。過去の恋愛について語った。28歳の女性から親密なのに付き合う関係にはならない男性との関係性について悩みが寄せられた。これを受けて、青山は「やっぱり手に入らない恋愛って沼るんですよね」とコメント。人気ヘアメークアップアーティストの小田切ヒロは「分かる〜！」と共感した。MCのお笑いコンビ「くりぃむ