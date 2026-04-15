ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・川島如恵留（のえる＝３１）が、デイリースポーツで新連載を開始することが決まった。タイトルは「のえるのＬ」。Ｌは「新たな知識を得る」「新たな価値観を得る」など、川島が新たに感じ、体験し、得たことをつづる。このほどインタビューに応じ「皆さまがワクワクする、そんな文章を書いていきたい」と意欲を燃やし、ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴきっての秀才が初めてスポーツ紙で執筆