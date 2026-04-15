ILLITが、30日に発表する4枚目ミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI（マミラピナタパイ）」への期待が高まった。韓国メディアのOSENは15日「今回の復帰で、10代20代世代の共感を超えて、アイコンとしての地位を固めようとしている。変わったアルバム名は南米の『ヤガン族（Yaghan）』の言葉で、互いに望んでいるが誰も先に動かない駆け引きの瞬間を指す。相手との関係が深まるにつれて生まれるさまざまな感情が、トラック全体に染み込ん