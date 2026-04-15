長岡警察署は15日、4月9日に見つかった身元不明の遺体が今年1月に十日町市内で行方不明となっていた樋口まりんさん(15)であると判明したと発表しました。遺体が見つかったのは、樋口さんが行方不明になった自宅から直線距離で約28km離れた信濃川の中州でした。警察は樋口さんが何らかの理由で川に転落した可能性があるとみて調べています。 死亡したのは、十日町市に住む樋口まりんさん(15)です。 樋口さんは、1月26日午後7時過