熊本地震から10年、追悼の灯りがともされました。２度の震度7を観測した益城町で、前震から10年の14日夜、竹灯ろうに火を灯して犠牲者を悼みました。“10年間の思い”が込められたおよそ650本の竹灯ろう。14日夜、益城町役場横の震災記念公園では、竹灯籠で熊本地震の犠牲者を悼む追悼式が行われました。この追悼式は以前、住まいを失った被災者が暮らす益城町の木山仮設団地で行われていましたが、それそれが退去し、閉鎖された20