午後は関東や東海で本降りの雨西から雨雲が進んできています。きょう午後は関東や東海でも雨が降り、本降りの雨になりそうです。お出かけの際は雨が降っていなくても傘をお持ちください。【CGで見る】3時間ごとの降水の予想（15日正午〜16日午前9時）午後は関東や東海も傘の出番南岸には前線が停滞し、前線上を低気圧が東へ進む影響で雨雲が東へ広がるでしょう。朝から雨が降っている西日本では午後も雨になりそうです。東海や北陸