歌手で俳優の尾藤イサオ（82）が、15日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。タレントの中尾ミエ（79）との交流について語った。10歳から曲芸でステージに立っていた尾藤。62年の歌手デビュー後は、日劇ウエスタンカーニバルなどに出演し、66年のザ・ビートルズ来日公演では故内田裕也さんらと前座を務めた。同番組では、尾藤の日劇ウエスタンカーニバル時代の写真が紹介された。当時、伊東ゆか