宮野真守（42）が15日、都内で行われた2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演SHINKANSEN☆RSP怪奇骨董音楽劇「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」（東京ドリームパーク内のEX THEATER ARIAKEで6月12日開幕）製作発表に出席。22年の「神州無頼街」以来3度目の新感線登場で、看板役者の古田新太（60）との初共演が実現し「ついに一緒に（舞台に）立てるなという思い」と喜んだ。一方で、稽古が進行している中、こ