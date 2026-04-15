40代女性が3400万円相当の暗号資産だまし取られる SNSで知り合った男に投資を勧められ、鹿児島県内の女性がおよそ3400万円相当の暗号資産をだまし取られました。 被害にあったのは、県内に住む40代の女性です。 黒田名乗る男「2人の今後のために暗号資産の投資をしないか」 女性は今年1月上旬、フェイスブックにメッセージを送って来た「黒田」と名乗る男とLINEで連絡をとるようになり、黒田から「2人の今後の生活資金