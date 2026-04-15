漫才コンビ「ミルクボーイ」の駒場孝が作詩に初挑戦した８人組ボーイズグループ「ＯＣＴＰＡＴＨ」（オクトパス）の楽曲「まっすぐなまま」が１５日、リリースされる。このほど駒場とＯＣＴＰＡＴＨの太田駿静、四谷真佑が大阪市内で取材に応じ、駒場は「ネタづくりと全く違う作業。難しかったけど楽しかった」と振り返った。同曲はＭＢＳテレビのドラマ「ネタジョ」（３０日スタート、木曜・深夜１時２９分）の主題歌。ミルク