未来を悲観しながらも、自分の努力には期待を寄せる。そんな一見矛盾した感覚が、いまの大学生の間に広がっている。就職活動の早期化と社会の不透明感が重なる中で、彼らはどのように将来を見据えているのか。株式会社学情の調査から、その実像が浮かび上がる。調査では、「努力すれば報われる社会だと思う」と回答した学生が過半数に達した。一方で、「10年後の日本社会は悪くなる」との回答も過半数を占める。社会全体の見通