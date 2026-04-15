今だけの味！しらすのおつまみ 春の鮮魚コーナーでひときわ目立つのが、真っ白でふわふわの釜揚げしらす。ご飯はもちろん、お酒にもよく合いますね。今回は旬のしらすをたっぷり味わえる、超簡単なおつまみレシピをご紹介。サラダやアヒージョ、チーズ和えなど、ほどよい塩気でお酒がすすみます。 火を使わないレシピも 簡単にできるしらすのおつまみレシピを集めました。トースターを活用したり、あえるだけの火を使わないレシ