巨人は、１１日のヤクルト戦（東京Ｄ）でプロ初安打を放った平山功太内野手の記念グッズを、１５日から受注販売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱う。平山は「７番・右翼」でスタメン出場。３―２の７回２死から迎えた第３打席で中前打を放っていた。商品は、Ｔシャツやフェイスタオルなど計５種類。記念すべき打撃シーンがデザインされている。商品一覧は以下の通り。・Ｔシャツ※Ｓ〜２ＸＬ