こちらは秋田県の「男鹿水族館GAO」。いま1番人気は、ホッキョクグマ！そのワケは…後を追うように現れた、“白いもふもふ”！正体は2025年12月、母グマの「モモ」から生まれた、赤ちゃんです。今月11日から一般公開が始まっています。ホッキョクグマのオスは一切子育てをしないとのことで、赤ちゃんはいつでもお母さんと一緒！実は、この赤ちゃん。名前がまだ付いていないのだとか。水族館によると、来館者による投票で選ばれた候